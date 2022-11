CHECK - Valse video’s van Twitterbaas Elon Musk over Mark Rutte en opvallende ontslagen overspoelen sociale media

Van de tientallen video's zijn er twee die het meest opduiken en al door miljoenen mensen zijn bekeken. In de ene video zien we Musk zeggen dat Nederlands premier Mark Rutte een "dictator" is aangezien hij, "actief zijn eigen land tegenwerkt en het probeert te ruïneren." Rutte zou hem verteld hebben dat "Nederlanders willen dat boeren verdwijnen", terwijl dat volgens Musk niet waar is. Op Twitter zie je intussen een melding bij deze video dat het gaat om gemanipuleerde beelden.

In een andere video heeft de valse Musk het over hoe hij "all of the crybaby liberals working at Twitter" (alle zeurende, liberaal gezinde werknemers, red.) heeft ontslagen.