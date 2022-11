Colruyt test zelfrijdende wagen op openbare weg in Londerzeel: "Mobiliteit in steden is een regelrechte uitdaging"

Alvorens uitspraken te doen over de verdere inzetbaarheid van de wagen, wil het bedrijf het onbemande voertuig eerst grondig testen. Maar het staat vast dat er interesse is.

"Er heerst nu al een wereldwijd tekort aan chauffeurs, het kostenplaatje van die laatste kilometers is vandaag torenhoog en de mobiliteit in steden is een regelrechte uitdaging", vertelt Tom De Prater, verantwoordelijke van Collect&Go. "Inzetten op innovatie, nieuwe oplossingen en state-of-the-art technologieën is daarom cruciaal. We zijn enthousiast over het potentieel, tegelijk zijn we heel realistisch en gaan we stap voor stap te werk."