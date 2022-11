Eerste repaircafé op Campus Geel van Thomas More hogeschool: "Er komen veel verwarmingsvuurtjes binnen met een geurtje"

"Het enige dat de mensen moeten betalen zijn de onderdelen die we moeten bestellen, zoals schakelaars of zekeringen die we moeten vervangen. Of als we dure producten, zoals secondelijm, moeten gebruiken. En voor de rest zijn de mensen vrij om te geven wat ze willen. De opbrengsten gaan naar een goed doel, in dit geval is dat het nieuwe kinderziekenhuis in Geel, Planeet Goudgeel", zegt Van de Put.