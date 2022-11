Testamenten en schenkingen blijven populair, maar Belgen sluiten ook opvallend meer zorgvolmachten af

De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen zodat mensen kunnen anticiperen op een situatie waarbij ze zelf geen beslissingen meer kunnen nemen over hun vermogen (door een ziekte, ouderdom, een ongeval…). Eén of meerdere personen krijgen dan de bevoegdheid om specifieke of algemene handelingen te stellen met jouw vermogen.

"Bij een zorgvolmacht is er geen tussenkomst van het gerecht", verduidelijkt Helena Verwimp, woordvoerder van notaris.be in "De ochtend" op Radio 1. "Mensen kiezen iemand die ze 100 procent vertrouwen om hun vermogen te beheren, meestal gaat dat dan om de partner of een kind."