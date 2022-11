Film van de week: in “Good luck to you, Leo Grande” gaat Emma Thompson volledig naakt, en dat verdient respect

De gelauwerde actrice Emma Thompson is misschien op haar best in historische kostuumdrama's waarin ze haar gevoelens knarsetandend moet verbijten (denk aan "Sense and Sensibility"), ze beschikt ook over een flinke dosis komisch talent en dat komt hier van pas. Humor is de saus in deze film, die toch een delicaat thema behandelt: de gène voor ons eigen naakte lichaam, zeker als we een dagje ouder zijn. Een schaamtegevoel dat ons wordt aangepraat van bij onze geboorte, en dag na dag wordt versterkt door al die perfecte lijven die in de media worden opgevoerd.