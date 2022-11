Gevangene opgepakt die ontsnapt was uit het detentiehuis in Kortrijk

Het detentiehuis was pas geopend in september en is het eerste van vijftien geplande detentiehuizen in ons land. In Kortrijk verblijven enkel gedetineerden die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen minder dan drie jaar en die voorbereid worden op hun vrijlating. Ze leven samen in leefgroepen en gaan samen op zoek naar werk, kunnen lessen volgen, leren koken, budget beheren en krijgen hulp bij het herstellen van het contact met hun familie.

De gedetineerde werd in september veroordeeld en zat al sinds begin dit jaar in voorhechtenis in de gevangenis van Brugge voor drugsinbreuken. In Kortrijk verbleef hij nog maar sinds begin deze maand. "We zijn erg verrast dat deze jongeman ontsnapt is", vertelt Kathleen Van de Vijver van het Gevangeniswezen. "Hij is recent vader geworden en was daarom erg gemotiveerd om zijn leven weer op de rails te krijgen. Hij wilde af van zijn drugsverslaving en had de gevangenis van Brugge al regelmatig verlaten om daarvoor een traject te volgen. Dit is vrees ik een emotionele beslissing van hem geweest."