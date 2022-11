School in Brasschaat heropent week na brandstichting: "Voelt een beetje als 1 september" 

Niet alleen het personeel stak een handje toe. "Veel getroffen materiaal konden we niet direct hergebruiken. We hebben dan ook een oproep gelanceerd naar ouders, buurtbewoners en andere scholen om materiaal te verzamelen om die klassen te kunnen inrichten. Met al dat materiaal is dat op korte termijn gelukt. We zijn dan ook enorm dankbaar. De leerkrachtenkamer bevindt zich momenteel nog op een gang. Daar moeten we dus koffie drinken, maar we zijn allemaal klaar om ons volledig te smijten vandaag."