Haalt Gent mosterd in Oostende om parkeerprobleem vaklui aan te pakken? Oppositie hoopt van wel, stad belooft onderzoek

“Het idee in Oostende is een creatieve en interessante oplossing”, laat schepen Filip Watteeuw (Groen) in een eerste reactie weten. “Er zijn wel een aantal beperkingen. Het geeft geen garanties voor snelle interventies. En, in Gent is het aantal bewonersplaatsen al beperkt, ze nog meer onder druk zetten kan niet zomaar.” Watteeuw benadrukt wel dat hij het voorstel serieus zal laten onderzoeken door medewerkers. "De gemeenteraad volgende week komt te vroeg om daar al uitsluitsel over te geven."