Hallo dagtrippers! We trekken er gemiddeld 10 keer per jaar op uit, vooral naar de kust

Bij een dagtrip hoort natuurlijk ook een terrasje of een ijsje. Gemiddeld geven we 32 euro uit als we een uitstap maken. Het grootste deel daarvan (17,7 euro) gaat naar horeca, de rest geven we uit bij het shoppen, voor een toegangsticket in een museum of aan andere zaken zoals parking of openbaar vervoer. Wat we uitgeven hangt sterk af van waar we naartoe gaan. Een bezoek aan een stad valt duurder uit (gemiddeld 50 euro per persoon) dan een wandeling in de natuur (gemiddeld 18 euro per persoon).

In totaal leveren al die dagtrips 2,7 miljard euro omzet op voor de Vlaamse en Brusselse economie.