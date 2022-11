Handelaars Halle betalen parkeergeld terug aan klanten uit protest: "Heel wat handelaars hebben het moeilijk"

De handelaars in Halle betalen het parkeergeld van klanten terug in de maand december. Zelf noemen ze het een parkeerstunt uit protest nadat ze gevraagd hadden om parkeren in de stad gratis te maken tijdens de winterperiode. Het stadsbestuur ging niet in op die vraag. De voorzitster van de Verenigde Handelaars Halle, Anke Van Rossem, betreurt dat ze niet gehoord worden. Daarom lanceren ze een munt ter waarde van 2 euro die klanten krijgen als ze hun parkeerbewijs laten zien.