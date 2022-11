Heel even te zien in Brussel: uiterst zeldzaam boek op zwart perkament uit 1500

Het gaat over het oudst bekende dans- en liedboek uit de Lage Landen, 500 jaar geleden in bezit van Margaretha van Oostenrijk, dochter van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk. Ze schreef er haar eigen naam zelf in. KBR-curator Ann Kelders wijst een handgeschreven zin aan op een ingekleefd blad (wit) perkament: “Ce livre est a la princesse d’Espagne”.

Maar als ze de pagina omslaat is het schrikken: de rest van het boek is helemaal zwart. Het perkament is bij de fabricage doordrenkt met zwarte kleurstof, wellicht ijzergalinkt. “Zwart had een speciale status aan het Bourgondische hof; het was een teken van luxe en prestige,” zegt Ann Kelders.