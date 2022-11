Het Albertkanaal vullen kan overstromingen in de Maasvallei niet voorkomen

Vlaams Parlementslid Rita Moors (N-VA) wilde van Vlaams minister Lydia Peeters vernemen wat ze over dat onderzoek denkt. Volgens de minister is het Albertkanaal niet geschikt om hoge waterstanden in de Maas te verminderen. Dat zou grote aanpassingen en investeringen vergen. Bovendien zou de stroming te groot worden waardoor de veiligheid van de scheepvaart in het gedrang zou komen. Overstromingen gaan ook gepaard met vervuiling en dat zou dan weer de drinkwaterwinning in het Albertkanaal in gevaar kunnen brengen.