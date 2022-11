Indrukwekkende primeur in Heilig Hartziekenhuis Lier: na ernstig fietsongeval opereert chirurg vanuit zijn rolstoel

Geoffroy Vandeputte, orthopedisch chirurg in het Heilig Hartziekenhuis in Lier, is opnieuw aan het werk na een ernstig ongeval zo'n 9 maanden geleden. Hij zit nu voor altijd in een rolstoel maar dat hield hem niet tegen om te blijven opereren. “Vanuit mijn ziekenbed ben ik op zoek gegaan naar verlamde chirurgen die vanuit een rolstoel werken. Ik ben dan al snel een algemeen chirurg in de Verenigde Staten tegengekomen. Er werkt ook iemand op die manier in Luxemburg en in Italië, maar in België ken ik zo niemand.”