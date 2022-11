Limburgse jongeren dealen gevaarlijke knalbommen: "Gevaarlijker dan vuurwerk, geeft luide knal en kan mensen verwonden"

De politie van de Noord-Limburgse zone Hano bevestigt dat Limburgse jongeren knalbommen dealen. De politie betrapte onlangs nog jongeren die bommen aan het afsteken waren en nam ook een voorraad van een honderdtal knalbommen in beslag. Dovo moest komen om de bommen op te halen.

De knalbommen zijn op internet te koop maar er is ook imitatie in omloop en die bommen zijn nog gevaarlijker. Op verschillende plaatsen in Limburg worden door jongeren knalbommen afgestoken. Ze worden voor fietsers of onder auto's geworpen. De luide knal zorgt voor veel overlast en zowel mensen als dieren kunnen er enorm van schrikken.