Meer dan 120 Belgische parlementsleden vragen aan EU en lidstaten om sancties tegen Iran

In Iran komen burgers al maanden op straat om te protesteren tegen het strenge islamitische regime. De aanleiding is de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Amini. Zij stierf midden september nadat ze door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct zou hebben gedragen. De straatprotesten worden door het regime met geweld onderdrukt. Er zijn al honderden demonstranten gedood en meer dan 30.000 anderen zijn gearresteerd.



Het Belgisch Comité van Parlementsleden voor een Democratisch Iran heeft nu een verklaring opgesteld waarin het geweld wordt veroordeeld en waarin de steun wordt uitgesproken voor de volksopstand voor democratie. In de verklaring, die is ondertekend door meer dan 120 parlementsleden uit verschillende parlementen, doet het comité een oproep aan de Europese Unie en haar lidstaten.