Meer en meer reeën aangereden in de Westhoek: "Het diertje heeft nog 20 minuten liggen spartelen en kermen"

In de Westhoek worden er de jongste tijd meer en meer reeën aangereden. In de regio Ieper en Poperinge heeft de politie dit jaar al 33 aanrijdingen met dieren geregistreerd. Het wildbestand in de Westhoek is al een tijd aan het groeien. Bjorn Wydaeghe uit Hollebeke reed 's morgensvroeg een ree dood bij de Palingbeek in Ieper. "Ik ben erg geschrokken."