Natuurhulpcentrum bevrijdt twee vechtende bevers uit put in Bokrijk

De twee bevers tuimelden in een afwateringsput in Bokrijk en raakten er niet meer uit. De dieren raakten gestresseerd en begonnen vervolgens elkaar te bijten. Eén van de twee bevers was zo toegetakeld dat medewerkers van het Natuurhulpcentrum het dier moest meenemen. Het andere dier lieten ze op die plek vrij. “Binnen een familie bevers wordt er normaal niet gevochten. Als er een indringer de familie betreedt dan wordt die wel weggejaagd. In dat geval durven bevers wel bijten”, zegt Frederik Thoelen, bioloog van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Dat binnen een familie bevers elkaar bijten is dus uitzonderlijk. “De dieren waren duidelijk in paniek”, zegt Thoelen.