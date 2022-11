Neurowetenschapper en luchtballonpiloot: maak kennis met Raphaël Liégeois, de Belg die een van de nieuwe astronauten wordt van de ESA

Naast Liégeois heeft ESA nog 4 andere beroepsastronauten geselecteerd: Sophie Adenot uit Frankrijk, Pablo Alvarez Fernandez uit Spanje, Rosemary Coogan uit het Verenigd Koninkrijk en Marco Sieber uit Zwitserland. Zij krijgen alle vijf een vast contract als astronaut bij ESA en zullen in de lente volgend jaar starten aan een opleiding van één jaar. Daarna wordt bepaald wie aan welke toekomstige ruimtemissie zal kunnen deelnemen. De kans is dus groot dat Liégeois de derde Belg ooit in de ruimte wordt, na Dirk Frimout en Frank De Winne.

Twaalf andere astronauten komen op een reservelijst en kunnen later nog worden opgeroepen voor eventuele tijdelijke missies. Onder hen zijn geen Belgen. Voor het eerst is ook iemand met een fysieke beperking geselecteerd. De Brit John McFall verloor op 19-jarige leeftijd zijn rechterbeen bij een motorongeluk. Hij moest dezelfde strenge selectieprocedure doorlopen. ESA wil bekijken in hoeverre aanpassingen noodzakelijk zijn om astronauten met een lichamelijke beperking de ruimte in te sturen.