Opvang vinden voor Oekraïense vluchtelingen wordt moeilijker: "Wallonië moet grotere inspanning leveren" 

"Wie hier net aangekomen is en nog niet weet waar naartoe, gaat normaal naar het noodopvangcentrum Ariane, een zeer groot gebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe van Fedasil", legt Michiels uit in "De ochtend". "De bedoeling was dat mensen daar 2 tot 3 dagen blijven en daarna naar de provincie gaan. Het grote probleem is dat de doorstroom van Ariane naar de provincie veel trager verloopt. Maar Ariane is ook vol geraakt, Fedasil aanvaardt er niemand meer. De eerste dagen heeft het Brussels netwerk dat kunnen opvangen, ook met noodopvangplaatsen. Maar er blijven mensen binnenkomen aan een gemiddelde van 70 per dag."