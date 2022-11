Oekraïne: "Baby komt om door nachtelijke Russische raketaanval op ziekenhuis"

De Russische aanval trof een ziekenhuis in Vilnjansk, een stad in de regio Zaporizja, een gebied in het zuiden van Oekraïne dat geannexeerd werd door Rusland. De moeder van de overleden baby en een aanwezige dokter konden levend van onder het puin worden gehaald.



De gouverneur van de regio zei dat het om Russische raketten ging. De moeder werd in shock weggebracht, de dokter had verzorging nodig voor brandwonden, meldden Oekraïense media. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Maar de moeder, baby en arts zouden waarschijnlijk de enige aanwezigen zijn in de materniteit, volgens de autoriteiten.