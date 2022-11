Drie doden na explosies in Kiev en andere delen van Oekraïne

Burgemeester Vitali Klytsjko roept de inwoners van Kiev op in de schuilkelders te blijven. In de hoofdstad zouden drie doden en een gewonde zijn gevallen, nadat een raket een appartementsgebouw had geraakt. Dat schrijft de militaire administratie van Kiev op Telegram.

Volgens een verslaggever van het Franse nieuwsagentschap AFP was in de hoofdstad een reeks ontploffingen te horen en is vervolgens de elektriciteit uitgevallen in een wijk in het noorden van Kiev. Ook de westelijke stad Lviv zou zonder stroom zitten, na aanvallen op Oekraïense energiesites. "De hele stad zit zonder licht. We wachten op meer informatie van deskundigen", zegt de burgemeester van de stad, Andriy Sadovy op Telegram.

Dadelijk meer.