Overblijfselen oudste maaltijd ter wereld geven meer informatie over onze oudste dierlijke voorouders

De onderzoekers analyseerden oude fossielen die bewaarde fytosterol-moleculen bevatten, de overblijfselen van hun laatste maaltijd. Fytosterolen of plantensterolen zijn stoffen die in de celmembranen van bepaalde planten voorkomen. Ze kunnen beschouwd worden als de tegenhanger van zoösterolen, sterolen van dieren, waarvan cholesterol de bekendste is.

Door de moleculen te onderzoeken, konden de wetenschappers bevestigen dat het slakachtige organisme, dat Kimberella genoemd wordt, een mond en een darmkanaal had en dat het zijn voedsel verteerde op dezelfde manier als moderne dieren dat doen. De onderzoekers zeggen dat Kimberella waarschijnlijk een van de meest ontwikkelde organismen onder de Ediacara-fauna was. Met zijn mond schraapte het wezen algen en bacteriën van de zeebodem.

Het ANU-team ontdekte dat een ander dier, dat tot 1,4 meter lang kon worden en een geribbeld oppervlak had, minder complex was en geen ogen, mond of spijsverteringskanaal had. In de plaats daarvan absorbeerde het vreemde wezen dat Dickinsonia genoemd werd, voedsel door zijn lichaam terwijl het zich over de oceaanbodem bewoog.

"Onze bevindingen suggereren dat de dieren van de Ediacara-biota, die op aarde leefden voor de Cambrische explosie van het moderne dierlijke leven, een mengelmoes waren van volkomen rariteiten als Dickinsonia en meer geavanceerde dieren zoals Kimberella, die reeds een aantal fysiologische eigenschappen hadden die gelijkaardig waren aan die van mensen en andere dieren die nu leven", zei hoofdauteur doctor Ilya Bobrovsky. Biota zijn de levensvormen uit een bepaald gebied of, zoals in dit geval, uit een bepaalde periode. Bobrovsky voerde de nieuwe studie uit als onderdeel van zijn doctoraat aan ANU en werkt nu aan het GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam.