Hallo, He Quoi en Hoera: overheidsdienst Financiën verkoopt 3 in beslag genomen paarden

Het gaat concreet om de hengst Hallo, de merrie He Quoi en ruin (red. gecastreerde hengst) Hoera. De drie dieren zijn geboren in 2013. "Er is geen richtprijs, het is per bieding", legt Adyns uit. "Wie via mail het hoogste bod uitbrengt tegen 28 november 10 uur, kan het paard kopen." De paarden bevinden zich in een manege in de provincie Waals-Brabant.

Meer informatie over de paarden en andere goederen die Financiën verkoopt op finshop.belgium.be.