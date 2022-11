"Bocht van 180 graden" of "verduidelijking"? Zowel oppositie als coalitiepartners kritisch voor premier De Croo (Open VLD) in begrotingsdiscussie 

Zelfs sommige liberalen steken hun kritiek niet onder stoelen of banken. "We leven in een wereld waarin iedereen gelooft dat er oneindig veel geld is voor de staat en alles kan compenseren", zegt parlementslid Christian Leysen. "We moeten weer met de voetjes op de grond staan, want we hebben een verantwoordelijkheid voor de volgende generaties." Of De Bleeker het bij het rechte eind had, wil Leysen daarmee niet gezegd hebben.