"Tante post", migrantencommissaris en "vrouw van het jaar": minister van staat Paula D'Hondt (96) overleden

In 1981 wordt ze staatssecretaris voor Post, Telegraaf en Telefoon in de regering van haar partijgenoot Wilfried Martens. Ze blijft op die post tot 1988 en krijgt de niet zo fraaie bijnaam "tante Post". We zijn dan nog in de tijden van de oude politieke cultuur en dienstbetoon. Paula D'Hondt verzorgt haar kiespubliek goed: heel wat jonge werklozen uit haar kiesarrondissement worden bedacht met tijdelijke contracten bij de Posterijen.

Ook haar streek- en partijgenoot Etienne Schouppe wordt niet vergeten: in 1986 wordt hij haar kabinetschef, een jaar later is hij topman bij de NMBS.

Zelf wordt Paula D'Hondt in 1988 minister van Openbare Werken in de regering Martens VIII, maar een jaar later neemt ze ontslag. Martens heeft iets anders voor haar in petto en benoemt haar tot Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. "Weggepromoveerd", denken veel waarnemers, maar D'Hondt zou hen ongelijk geven.