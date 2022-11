Julie Van den Steen deed een beroep op perinataal counselor om zwangerschapsverlies te verwerken: "Luister en geef geen ongevraagd advies"

"Dat ligt aan het woord miskraam", zegt De Rave. "Het woord "mis" zit erin. Ik zou eerder spreken over zwangerschapsverlies omdat je er zelf niet aan kan doen. Wanneer vrouwen of koppels er in gezelschap dan wel over praten, beginnen heel veel andere mensen er ook over. Die eerste stap is heel moeilijk te zetten, je voelt je gefaald, het hangt samen met schaamte. Gewoon erover beginnen is ook moeilijk, in diepe rouw word je overspoeld door emoties. En we tonen niet graag al onze emoties, we willen niet aan gelijk wie tonen dat we huilen."