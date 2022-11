Extra personeel om wantoestanden bij kinderopvang aan te pakken, te weinig volgens oppositie

Er komen 27 extra klantenbeheerders bij het Agentschap Opgroeien, minder dan de 42 die gevraagd waren. Dat is te weinig volgens de oppositie. Na de wantoestanden in de kinderopvang bleek volgens oppositiepartij Groen uit de onderzoekscommissie dat die dienst onderbemand is. "Ze kennen die mensen en hun dossiers nauwelijks persoonlijk, want ze moeten er elk meer dan 200 opvolgen", legt Celia Groothedde (Groen) uit. "Als je wil dat ze de toestand in een kinderdagverblijf kunnen opvolgen, moet de werklast werkbaar zijn."