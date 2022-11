Politie Waasland Noord oefent tegen moorddadige aanslag op school in Beveren

Tijdens een multidisciplinaire oefening werden de bestaande AMOK protocollen uitgetest. Amok is geen letterwoord of een synoniem van ambras maar is afgeleid van het Maleisische woord Amuk, wat moorddadige aanslag betekent.

Bij de oefening In Beveren werd een simulatie gehouden waarbij meerdere aanvallers het schoolgebouw van het KA binnenstormden met vuurwapens en messen met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te doden.