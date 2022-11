Praeses Solvay Kring vangt bot bij kortgedingrechter: campusverbod wordt niet opgeheven

Op 25 oktober stuurde de VUB een e-mail naar de studenten handelsingenieur waarin werd meegedeeld dat er meldingen waren binnengelopen van grensoverschrijdend gedrag tijdens of aansluitend aan activiteiten georganiseerd door de Solvay Kring. In de e-mail viel ook te lezen dat de VUB een strafklacht had neergelegd bij het parket en dat er een tuchtprocedure was opgestart tegen de betrokken studenten en dat de activiteiten van de Solvay Kring tijdelijk werden opgeschort.

Een aantal Solvay-studenten kreeg een campusverbod opgelegd, waaronder de huidige praeses van de studentenkring. Volgens de advocaat van de jongeman is de maatregel niet in proportie en heeft de student ook niets te maken met de feiten van verkrachting en aanranding die worden onderzocht door het gerecht. De raadsman spande een kort geding aan tegen de VUB, maar de rechtbank besliste woensdag dat de vordering ongegrond is.