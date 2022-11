BEKIJK - Arbeiders in China protesteren tegen erbarmelijke omstandigheden in grootste iPhone-fabriek ter wereld

Foxconn is een groot concern met meer dan een miljoen werknemers en produceert elektronische producten voor verschillende internationale merken. Het Taiwanese bedrijf is de hoofdleverancier van Apple. "De fabriek in Zhengzhou heeft 200.000 medewerkers en zit eigenlijk al maanden in een 'gesloten lussysteem', zoals dat hier heet. Dat houdt in dat het bedrijf is afgesloten van de buitenwereld als bescherming tegen covid-uitbraken in de stad", duidt Vervaeke.

Half oktober brak er toch covid uit op de fabrieksterreinen zelf, en dat zorgde ervoor dat heel wat werknemers die positief testten, in quarantaine werden geplaatst. Maar de omstandigheden in die quarantainevoorzieningen zouden ondermaats zijn. "Er gaan geruchten dat de mensen onvoldoende voedsel krijgen en dat er geen medische zorg is", weet Vervaeke.