Na meer dan 60 jaar verdwijnen de iconische Rode Kruisstickers, bekijk hier alle stickers door de jaren heen

De bijsturing richting pleister zal wellicht ook de verkoop wat moeten aanzwengelen. De laatste jaren verkoopt de klassieke sticker niet meer zo goed. Daar zit de coronacrisis voor een groot stuk tussen: in coronajaar 2020 werd de sticker gratis verdeeld en konden mensen zelf kiezen of ze een gift deden. Dat gebeurde nauwelijks. Ook in 2021 bedroeg de verkoop amper de helft van een normaal jaar.