Zes doden bij schietpartij in Amerikaanse supermarkt Walmart

De identiteit van de schutter is nog niet bekend, maar hij zou een manager zijn van het filiaal. Tijdens een pauze in de kantine nam hij zijn collega's onder vuur, waarna hij zichzelf doodgeschoten zou hebben. De schietpartij was al beëindigd toen de politie ter plaatse kwam. Minstens vijf gewonden zouden in het ziekenhuis liggen. Het motief van de schutter is nog onbekend.