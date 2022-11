Britse Hooggerechtshof: Schotland mag niet op eigen houtje nieuw onafhankelijkheidsreferendum organiseren

De vraag is nu hoe de Schotse regering en het parlement gaan reageren. Toch een referendum organiseren tegen de wil van de nationale regering in, zoals in Catalonië werd gedaan, lijkt onwaarschijnlijk, schrijven Britse media. De enige optie die Sturgeon nog heeft, schrijven sommige Britse analisten, is de Britse regering er op een of andere manier van proberen te overtuigen om de weerstand tegen een nieuw referendum alsnog te laten varen.

Dat Sturgeon daarin zal slagen, lijkt heel onwaarschijnlijk, zeker op korte termijn. De Britse regering van premier Rishi Sunak vindt - net als die onder zijn voorgangers Boris Johnson en Liz Truss - dat het resultaat van het vorige referendum gerespecteerd moet worden. Bovendien liggen er genoeg andere uitdagingen op de plank, klinkt het, zoals de stijgende levensduurte en de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne.

Bronnen binnen de regering zeggen dan ook te hopen dat de Schotse kwestie na het oordeel van het Hooggerechtshof nu even in de koelkast verdwijnt. Sturgeon en de SNP zullen de onafhankelijkheidsdroom dan weer ongetwijfeld warm willen houden. Sturgeon heeft al aangekondigd dat ze van de onafhankelijkheidsvraag de inzet van de volgende Britse parlementsverkiezingen wil maken.