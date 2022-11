Helft gecontroleerde sociale huurders heeft eigendom in buitenland: "We verbreken dan meteen huurcontract"

Het is in België niet toegelaten om een sociale woning te huren als je een eigendom hebt, of dat nu in het binnen- of buitenland is. "Bij een vermoeden dat daar misbruik van wordt gemaakt, wordt daarop gecontroleerd", zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Intussen werden al 669 onderzoeken uitgevoerd, waarbij zo'n 46% procent tegen de lamp liep. "De helft van de gecontroleerde huurders blijkt dus een eigendom in het buitenland te hebben."