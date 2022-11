Waarom verhogen grote banken de rentes op spaarboekjes nog niet? “Banken zijn nu eenmaal geen vzw’s” 

Wat ook niet helpt, is dat op spaarrekeningen van Belgische banken te veel geld staat. Méér dan wat banken nodig hebben. De kerntaak van een bank is kortlopend spaargeld van klanten omzetten in langlopende kredieten, bijvoorbeeld aan bedrijven of gezinnen. En een bank verdient vooral geld door de rentemarge: het verschil tussen de rente die ze betaalt op de spaarrekeningen en de rente die ze verdient op die leningen.

Tijdens de coronacrisis is er veel extra geld op spaarrekeningen beland. Dat was tot voor kort extra pijnlijk voor de banken omdat ze voor het overtollig spaargeld strafrente moesten betalen aan de ECB. Die strafrente is nu verleden tijd. Maar door het teveel aan spaargeld voelen grootbanken geen enkele stimulans om de rente snel op te trekken.