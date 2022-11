Stad Mechelen en organisatoren van WK-matchen op groot scherm sensibiliseren supporters over mensenrechten

Eén van de vier locaties in Mechelen is Chiro Heffen. "In principe willen we ons alleen focussen op het sportieve en het evenement dat we aanbieden. Anderzijds kunnen we niet naast alles wat er zich nog afspeelt in Qatar", zegt Michael Huys, voorzitter van de oudleidingsvereniging. "We steunen volledig de oproep van de stad Mechelen en de campagne van Amnesty International. Als chirogroep staan we niet achter de waarden en normen van het gastland van dit WK. We hebben het ook zeer moeilijk met het antiregenboogbeleid van de FIFA. Bij ons telt iedereen mee. Wij sluiten niemand uit."