UGent kan met nieuwe regels makkelijker buitenlandse onderzoekers aantrekken: “Internationaal talent zorgt voor welvaart”

Het aantrekken van buitenlandse onderzoekers is één van de verschillende manieren om gecontroleerde arbeidsmigratie toe te laten. Het thema wordt op de Europese agenda almaar belangrijker en kan voor lidstaten interessant zijn om knelpunten op te vangen (bv. ook in de zorgsector). Toch is er ook bezorgdheid over de nieuwe regels want de werkgever krijgt een belangrijke rol. Als er discussie ontstaat over werksituaties, is een werknemer met zo’n statuut extra kwetsbaar. Want, als de samenwerking eindigt verliest hij of zij ook het verblijfsrecht.