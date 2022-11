Architect Daniel Libeskind na kritiek op ontwerp voor Antwerpse Boerentoren: "Om herinnering te beschermen moet je die toekomst durven geven"

De Amerikaanse en Pools-Duise Libeskind, de zoon van Holocaust-overlevenden, is wereldberoemd. Naast musea in Berlijn en Denver, een theater in Dublin en een congrescentrum in Bergen, ontwierp Libeskind ook Ground Zero, de plek waar ooit de Twin Towers stonden. "Ik was de masterplanner, diegene die zich door alle politiek en emoties moest murwen", herinnert hij zich in "De afspraak."