Hongaarse premier Viktor Orbán veroorzaakt politieke rel met sjaal van "Groot-Hongarije"

Het is niet de eerste keer dat Viktor Orbán op zijn geheel eigen manier het verdrag van Trianon uit 1920 in vraag lijkt te stellen door afbeeldingen van Groot-Hongarije te tonen in het openbaar. Door die overeenkomst tussen Hongarije en de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan het koninkrijk Oostenrijk-Hongarije. Hongarije verloor meer dan de helft van zijn grondgebied aan zijn huidige buurlanden, ook al wonen er in die regio's een pak etnische Hongaren.

Orbán vraagt met de regelmaat van de klok meer rechten voor de Hongaren die in buurlanden wonen. Zo heeft hij de voorbije jaren Oekraïne al meermaals de gordijnen in gejaagd door te klagen over het feit dat etnische Hongaren in Oekraïne geen onderwijs in het Hongaars kunnen volgen.