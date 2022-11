Homofobe gezangen tijdens openingswedstrijd op WK voetbal? FIFA opent onderzoek

Dat supporters van Equador zich tegen Chili gericht hebben, komt omdat dat land het WK-ticket van Ecuador betwist. Chili heeft een zaak aan bij de Wereldvoetbalbond, omdat Ecuador in de WK-kwalificatiewedstrijden met Byron Castillo speelde. Die was volgens de Chilenen niet speelgerechtigd, omdat hij geboren is in Colombia.

Na heel wat juridische stappen kwam de zaak bij het Internationaal Sporttribunaal TAS terecht, dat oordeelde dat Ecuador wel degelijk aan het WK mocht deelnemen, maar bij de start van de volgende WK-kwalificaties een puntenstraf krijgt en een boete moet betalen. Uiteindelijk werd Castillo niet opgenomen in de WK-selectie van Ecuador om nieuwe betwistingen te vermijden.