100 euro extra kinderbijslag voor kwetsbare gezinnen volgende week al op de rekening

In totaal komen zo'n 385.000 kinderen in aanmerking voor de extra premie. Die zal trouwens ook volgend jaar nog eens worden uitbetaald, wellicht begin mei. In 2023 zullen bovendien meer gezinnen die premie ontvangen, want vanaf volgend jaar wordt de doelgroep voor sociale toeslagen uitgebreid met zo'n 71.000 kinderen.

De bedragen van de sociale toeslagen gaan eind dit jaar ook sowieso omhoog. Gezinnen die daarvoor in aanmerking komen zullen vanaf de uitbetaling begin januari een verhoging van 15 euro (per kind) ontvangen.