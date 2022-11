16-jarige joyrider vlucht van politie en rijdt zich vast op Mechelse vesten

De Mechelse politie merkte dinsdagavond een kleine personenwagen op met vier personen op de achterbank. Toen ze het voertuig aan de kant wilden zetten op de Zwartzustersvest, sloeg de bestuurder op de vlucht. "Hij reed over de Mechelse binnenring aan erg hoge snelheden, tussen 100 en 120 kilometer per uur en hij bracht voetgangers en fietsers in gevaar", zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek.

"Hij negeerde ook een rood verkeerslicht en op de Koningin Astridlaan wilde hij de ventweg nemen, de zijrijbaan, en daar is hij de controle over het stuur verloren en tot stilstand gekomen in een plantvak."