Bouwbedrijf uit Aarschot isoleert je volledige huis in 24 uur tijd met gevel- en dakpanelen

BuildUp past de techniek momenteel vooral toe op grote projecten in het buitenland. Zo renoveerden ze onlangs tientallen huizen van een sociaal woonproject in Frankrijk. "We zouden heel graag ook projecten doen in eigen land, maar we merken dat Nederland en Frankrijk daar al 5 à 10 jaar langer mee bezig zijn. België loopt dus achter en daarin is er een belangrijke rol weggelegd voor de politiek. Anders gaan we die klimaatdoelstellingen niet halen", beweert de CEO.