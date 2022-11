Agentschap Opgroeien sluit kinderopvang in Machelen: "Ernstige gevarensituatie"

Op de website van het Agentschap Opgroeien staat vandaag te lezen dat de vergunning geschorst wordt van een gezinsopvang in Machelen. De beslissing dateert van gisteren en gaat onmiddellijk in.

In een reactie bevestigt een woordvoerster van het Agentschap de beslissing. Het zou gaan om een onthaalouder die maximaal acht kinderen tegelijk kan opvangen. De schorsing kwam er bij "dringende noodzakelijkheid", en dat "na een zeer recent gemelde en ernstige gevarensituatie" die maakt dat het Agentschap erg bezorgd was over de fysieke en psychische integriteit van de kinderen in de opvang.