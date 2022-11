15 procent van appeloogst bleef hangen aan de boom als gevolg van lage opbrengst, dure energieprijzen en zware concurrentie

"Wat dit seizoen is gebeurd, is echt uniek", zegt Vanoirbeek. "We hadden een betere oogst, maar in de koelruimtes ligt er minder dan anders omdat het gewoon veel te duur is om de appelen te bewaren. Dat gaat eigenlijk in tegen de natuur van de fruittelers. Die zijn het hele jaar bezig om een zo goed mogelijk product te telen. En het stuit hen dan ook tegen de borst dat ze een deel van de opbrengst moeten laten hangen. Dat is een puur economische beslissing. Het is natuurlijk schrijnend dat zoiets moet gebeuren en dat we er niet in slagen de prijs voor de appelen op te krikken."