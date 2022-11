Arno krijgt eretitel van "West-Vlaams Ambassadeur Éternel"

Volgende week woensdag weten we wie de Brugse chocolatier Dominique Persoone opvolgt als West-Vlaams Ambassadeur. Die titel wordt elk jaar uitgereikt aan een West-Vlaming die zijn provincie tot buiten de grenzen uitdraagt. Volgende week komt daar voor het eerst een titel bij: "West-Vlaams Ambassadeur Éternel", een eretitel die wordt uitgereikt aan Arno, de Oostendse zanger die een half jaar geleden overleed.

Zijn broer Peter Hintjens zal de titel in ontvangst nemen: "Ik vind het prachtig. Het zegt heel veel over hoe geliefd mijn broer was. En nog altijd is. Ergens is het jammer dat deze erkenning postuum moet gebeuren, maar ik ben er zeker van dat Arno van hierboven goedkeurend zal toekijken. Hij verdient dit dubbel en dik.”

Volgende week wordt naast de uitreiking van de eretitel voor Arno ook de nieuwe West-Vlaams Ambassadeur verkozen. Die verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door De Krant van West-Vlaanderen, Focus en WTV, de provincie West-Vlaanderen en Radio2. Op westvlaamsambassadeur.be kan je stemmen op één van de tien genomineerden.