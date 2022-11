Minder enthousiasme voor Black Friday: hoge inflatie overschaduwt het populaire kortingenfestival, maar we kopen ook bewuster

In oktober steeg de inflatie in ons land naar 12,27 procent. Dat betekent dat het leven in oktober dit jaar meer dan 12 procent duurder was dan in oktober vorig jaar. En dat heeft een duidelijke impact op ons koopgedrag. "Mensen letten meer op hun geld", zegt Breugelmans in "De ochtend" op Radio 1. "Ze willen niet overdrijven en gaan zelfs 'consuminderen' in plaats van consumeren."