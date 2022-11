Steden en gemeenten moeten extra woon- en industriegebieden compenseren met evenveel open ruimte

"Vlaanderen is een kleine regio met veel bebouwing", legt Demir uit. "We moeten de open ruimte die we nog hebben maximaal beschermen. Vandaar dat we de planologische neutraliteit invoeren. Heel concreet gaan we op het terrein zo bijkomende harde bestemmingen maximaal ontmoedigen, omdat die volledig gecompenseerd moeten worden." Demir benadrukt dat er wel nog steeds kan gebouwd worden waar dat nu al voorzien is.