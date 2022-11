Kiesrechtbank van Brazilië bekrachtigt verkiezingsresultaat en deelt miljoenenboete uit aan partij van Bolsonaro

De kiesrechtbank heeft nu beslist om de eis om duizenden kiesbiljetten ongeldig te verklaren, niet te volgen. Sterker nog, het Hooggerechtshof legt de partijen in Bolsonaro's coalitie ook een monsterboete op van 4,3 miljoen euro. Volgens Alexander de Moraes, een rechter aan het Hooggerechtshof, doet de rechtbank dat omdat er duidelijke bewijzen zijn dat de partijen te kwader trouw gehandeld hebben.

"We konden aantonen dat het bizarre en ongeoorloofde verzoek van de eiser te kwader trouw was, aan de ene kant omdat de partij weigerde het oorspronkelijke verzoekschrift toe te voegen, aan de andere kant omdat er geen enkel bewijs is van onregelmatigheden", zo schrijft de Moreas. Daarmee verwijst de rechter naar de vraag van het Hof aan de Liberale Partij om binnen de 24 uur een uitgebreid rapport met meer bewijzen af te leveren. Daar is de partij dus niet in geslaagd.