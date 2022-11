CD&V-voorzitter Mahdi wil begrotingsperikelen aangrijpen om verregaand te hervormen: "Je moet nu doorpakken"

De begroting blijft de politieke wereld nu al 2 weken beroeren en die heisa wil CD&V-voorzitter Sammy Mahdi aangrijpen om de politieke tanker te keren, zo schrijft hij in een opiniestuk in De Standaard. Hij stelt dat de federale regering een "Dick Fosburymoment" nodig heeft, verwijzend naar de hoogspringer die een andere, betere manier vond om over de lat te springen. Die sprong "was het resultaat van het besef van de eigen tekortkomingen, van het besef dat de gebruikte methode niet werkt, en van een grenzeloze ambitie en moed om wel te slagen."